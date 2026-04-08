Ateşkeste ‘Lübnan’ açmazı: Trump ve Netanyahu ‘dahil değil’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli PBS News'e konuşan Trump, İran ile varılan ateşkese Lübnan'ı kapsamadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarında Hizbullah unsurlarını hedef aldığını savunmasının ardından konuya ilişkin fikirleri sorulan Trump, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" dedi.

NETANYAHU LÜBNAN'I KAPSAMADIĞINI SAVUNDU

Bununla beraber, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

ŞERİF: 'LÜBNAN VE DİĞER BÖLGELER DE DAHİL OLMAK ÜZERE...'

Öte yandan, ateşkeste diplomatik sürece dahil olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"En içten alçakgönüllülükle, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefikleriyle birlikte Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyarım; bu karar hemen yürürlüğe girmektedir. Bu akıllıca adımı sıcak bir şekilde karşılıyorum ve her iki ülkenin liderlerine en derin şükranlarımı sunuyorum.”

İRANLI YETKİLİ: 'SALDIRILAR SÜRERSE ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİZ'

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili ise, İsrail'in Lübnan'a katliama dönen saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, İsrail'in Lübnan'da ihlallerinin devam etmesi halinde Tahran'ın Washington ile yapılan ateşkesten çekileceğini bildirdi.

İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir."