Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atina'da silahlı saldırı: Yaralılar var!

28.04.2026 13:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yunanistan’ın başkenti Atina, bugün art arda gelen silahlı saldırılarla sarsıldı. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen saldırılarda 5 kişi yaralanırken, polisin her yerde aradığı şüphelinin 89 yaşında bir erkek olması ülkede büyük şaşkınlık yarattı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olarak belirlenen 89 yaşındaki bir kişinin arandığı bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonunun haberine göre, başkent Atina'da bugün bir dizi silahlı saldırı meydana geldi. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştiği belirtilen saldırılarda toplam 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yunanistan polisinin olay yerlerinde güvenlik önlemi aldığı ve saldırıların şüphelisi olduğu tespit edilen 89 yaşındaki bir erkeğin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İlgili Konular: #Atina