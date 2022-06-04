Atina'da yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde çıkan yangın, çevre semtlere de sıçradı. Bazı bölgelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Ano Glifada semtinde çıkan yangın, çevre semtlere de sıçradı.
Bazı bölgelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için özel ekip görevlendirildi.
Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle zor şartlarda devam ediyor.
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