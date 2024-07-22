Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj: 'Bir gece ansızın Ankara'ya inebiliriz...'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:46

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:49

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik çirkin mesajlar gönderdi.

Doğrudan Türkiye'yi hedef alan Georgiades, Miçotakis hükümetinin, "son beş yılda birçok basamak tırmanarak Türkiye'yi çok zor bir duruma soktuğunu ve Türkiye'nin bundan rahatsız olduğunu" öne sürdü.

Georgiades, "Yunanistan son derece güçlü uluslararası ittifaklara sahip bir ülke, Türkiye ise her yerde sorun yaratan bir ülke. Erdoğan'ın Dendias'ı hedef alması, Yunanistan'da iç siyasi sorunlar yaratmaya yönelik yeni bir numarasıdır. Dendias hepimizin söylemediği bir şey söylemedi. Erdoğan'ı bu kadar rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlayamıyorum" dedi.

Türkiye ile mutlaka irtibat halinde olacaklarını kaydeden Georgiades, "Türkiye ile mutlaka konuşacağız. Hoşumuza gitse de gitmese de onlar bizim komşumuz. Konuşmaktan başka bir yol yok. Konuşmak egemenlik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Ve kesinlikle Miçotakis, Yunanistan'ın hiçbir hakkını Türkiye'ye devretmemiştir" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Eylül 2022'de Erdoğan'ın, Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatan Georgiades, şunları kaydetti:

"Bu 'bir gece ansızın' lafını duyuyorum ve gülüyorum. Biz de F-35 ile bir gecede aniden Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de ne olduğunu gördünüz mü? Eğer radara yakalanmayan F-35'leriniz varsa, bir gece ansızın Ankara'da olabilir ve onları hiçliğin ortasına indirebilirsiniz. Bunu yapacağımızı söylemiyorum, çünkü bunu yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan bunu söylediğinde beni güldürüyor. Bir gece Yunanistan'a neyle geleceksiniz? Sahip olduğun ayakkabılarla mı?"

"Türk-Yunan ilişkilerinde bir numaralı mesele Kıbrıs meselesi olduğunu ve Kıbrıs meselesinin Yunan dış politikasının önceliği olduğunu" belirten Georgiades, "Diyalog kapısını yeniden açmaya çalışan Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledim. Hepimiz Kıbrıs'ın yasadışı işgalinin çözülmesini istiyoruz; bunu istemeyen tek bir kişi bile yok. Diyalog olmamalı diyenlere soruyorum: Diyalog yoluyla çözülmezse nasıl çözülecek?" ifadelerini kullandı.