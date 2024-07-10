U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup
Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Yunanistan'a 3-2 kaybetti. Grubunda 5. sırayı alan Türkiye, turnuvaya veda etti.
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Yunanistan'a 3-2 yenilerek elendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.
Milli takım, ev sahibi Yunanistan ile karşılaştığı maçı 22-25, 25-19, 17-25, 25-18 ve 15-10 set sonuçlarıyla kaybetti.
Grubunu 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Türkiye, şampiyonaya veda etti.
Spor Haberleri
- Copa America'da ilk finalist Arjantin!
- Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
- Avrupa devi Youssef En-Nesyri için devreye girdi!
- Tarihe geçmişti: Lamine Yamal'ın hedefi şampiyonluk!
- Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!
- U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup
- Luis de la Fuente: 'Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz'
- Kylian Mbappe'den EURO 2024 itirafı!
- Didier Deschamps'tan İspanya'ya övgü!
- İspanya'dan müthiş geri dönüş! Fransızlar yıkıldı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı