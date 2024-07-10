U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup

Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:30

Güncelleme: 10.07.2024 - 09:30

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Yunanistan'a 3-2 yenilerek elendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.

Milli takım, ev sahibi Yunanistan ile karşılaştığı maçı 22-25, 25-19, 17-25, 25-18 ve 15-10 set sonuçlarıyla kaybetti.

Grubunu 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Türkiye, şampiyonaya veda etti.