U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup

Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Yunanistan'a 3-2 kaybetti. Grubunda 5. sırayı alan Türkiye, turnuvaya veda etti.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:30
U18 Kadın Milli Takımımız Yunanistan'a mağlup
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Yunanistan'a 3-2 yenilerek elendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.

Milli takım, ev sahibi Yunanistan ile karşılaştığı maçı 22-25, 25-19, 17-25, 25-18 ve 15-10 set sonuçlarıyla kaybetti.

Grubunu 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Türkiye, şampiyonaya veda etti.


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