Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıda 5 kişi olduğu doğrulandı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:19

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:19

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıya dair ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu doğrulayarak, kaybolan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

ABD Sahil Güvenliği, denizaltının Titanik’in enkazına doğru dalışa başladıktan yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimin kesildiğini belirterek, denizaltının 24 saatten uzun bir süredir kayıp olduğunu ifade etti.

Hem ABD hem de Kanada donanmalarına ait gözetleme uçakları arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.



İNGİLİZ MİLYARDERİN DENIZALTIDA OLDUĞU DOĞRULANMIŞTI

İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding’in denizaltıda olduğu ailesi tarafından doğrulanmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise denizaltıda Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush’ın olduğu iddia edilmişti.

Geçen hafta başlaması ve perşembe günü sona ermesi planlanan Titanik turu bu yılın 5’inci dalışıydı. Kişi başı 250 bin dolara mal olan dalış, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's'ta başlıyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor ve denizaltının 5 kişilik kapasitesi bulunuyor.



TİTANİK’İN ENKAZI 3 BIN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

