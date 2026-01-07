Atlantik’te gerilim yükseldi: ABD’den Rus bayraklı tankere operasyon

ABD’nin, Venezuela ile bağlantılı bir petrol tankerine Atlantik Okyanusu’nda el koymaya çalıştığı bildirildi.

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, operasyon iki haftayı aşkın süredir devam eden bir takibin ardından başlatıldı.

Yetkililer, daha önce Bella-1 adıyla bilinen tankerin, Venezuela’ya yönelik yaptırımlar kapsamında uygulanan ABD deniz “ablukasını” aşmayı başardığını ve ABD Sahil Güvenliği’nin gemiye çıkma (boarding) girişimlerini geri çevirdiğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, operasyonun United States Coast Guard ve ABD ordusu tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Tankerin takibi ve olası el koyma girişiminin, Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik baskı politikası kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

RUS ASKERİ UNSURLARI BÖLGEDE

Yetkililerin aktardığına göre, operasyon sırasında Rus askeri unsurları da genel bölgede bulunuyordu.

Bunlar arasında bir Rus denizaltısının da yer aldığı ifade edildi. Bu durumun, Washington–Moskova hattında yeni bir gerilime yol açabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu tanker, şu anda Marinera adını taşıyor ve Rus bayrağı altında seyrediyor.

Marinera, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik yaptırım ve baskı kampanyası kapsamında hedef alınan son tanker oldu.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, bununla eş zamanlı olarak Venezuela bağlantılı bir başka petrol tankerinin de Latin Amerika sularında ABD Sahil Güvenliği tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Washington’un, yaptırım uygulanan Venezuela menşeli ya da bağlantılı gemilere yönelik deniz denetimlerini sıkılaştırdığı vurgulandı.