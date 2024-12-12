Atlardan, insanlara bulaşabilir: 'Gelecek pandemiye yol açma olasılığı en yüksek...'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 12.12.2024 - 09:24

Glasgow Üniversitesi'nden bilim insanları, Moğolistan'da yaşayan atlardan alınan kan örneklerinde virüse karşı antikorlar buldu.

Araştırmayı yöneten Profesör Pablo Murcia, Sky News'e yaptığı açıklamada, bulguların, dünya çapında atların kuş gribinin görüldüğü bölgelerde savunmasız olabileceğini ve virüsü insanlara geçirebileceklerini gösterdiğini söyledi.

Murcia, “Artık bu enfeksiyonların doğada meydana gelebileceğini bildiğimize göre, bunları çok hızlı bir şekilde tespit etmek için izlememiz çok önemli. Diğer pek çok evcil hayvan gibi atlar da insanlara yakın yerlerde yaşamaktadır ve bu virüsün atlarda görülmesi halinde insanlara bulaşma olasılığı artacaktır” dedi.

Tıbbi Araştırma Konseyi-Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi'ndeki ekip de atların yeni grip türleri için bir karıştırma kabı olabileceğine inanıyor.

Atların H3N8 virüsünün neden olduğu at gribiyle enfekte olabileceği zaten biliniyor. Ancak bir at, aynı anda H5N1 ile enfekte olursa, virüsler genetik materyallerini değiştirebilir ve hızla evrimleşebilir.

Hastalık Kontrol Merkezlerine göre, H5N1 virüsü, ABD'deki ineklerde yayılıyor ve 15 eyalette 700'den fazla inek enfekte olmuş durumda. Yaklaşık 60 çiftlik çalışanın da enfekte olduğu, ancak şimdiye kadar hepsinde hafif semptomlar görüldüğü belirtildi.

Covid-19 pandemisinde Omicron varyantını ilk kez tespit eden Güney Afrika'daki Salgın Müdahale ve Yenilik Merkezi'nin direktörü Dr. Tulio de Oliveira, ABD'deki olayları dehşetle izlediğini söyledi.

Tulio de Oliveira, “Şu anda ihtiyaç duyacakları son şey, evrim geçirmiş ve mutasyona uğramış başka bir patojen. H5N1'i uzun süre farklı hayvanlarda ve insanlarda dolaştırırsanız, bunun gerçekleşme şansını verirsiniz. Başka bir potansiyel pandemiye ihtiyaçları yok” dedi.