Avrupa Birliği, "influencer"ların gücünden faydalanmayı planlıyor
Avrupa Birliği (AB), "influencer" olarak bilinen, sosyal medya ve video paylaşım platformlarında içerik yayınlayan etkili kişilerin desteklenmesi için karar aldığını duyurdu.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, bundan sonra söz konusu kitleyi, medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve çevrim içi eylemlere dair kurallara ilişkin farkındalıklarını artırmalarını sağlamak için çeşitli yollarla destekleyecek.
Üye ülkelerin, "influencer"lar ile iletişime geçmesi teşvik edilecek.
Öte yandan, AB Komisyonuna, medya okuryazarlığı ve sorumlu çevrim içi davranışa odaklanan tutarlı bir politika yaklaşımı benimsenmesi ve medya eğitimiyle ilgili mevcut AB fonlarından faydalanmak da dahil olmak üzere AB düzeyinde yollar bulunması çağrısı yapılacak.
Hem Komisyon hem de üye ülkelerden, "influencer"ların davranışlarında sorumluluk üstlenmelerini teşvik edecek politikalar ve araçlar geliştirmeleri istenecek.
Bu kişilerin, yapay zeka kullanımının artması da dahil, medya politikasının kendilerini etkileyebilecek yönlerinin geliştirilmesine katılmaları sağlanacak.
Böylece bu kitlenin toplum üzerindeki olumlu etkisinin artırılması, dezenformasyon, çevrim içi nefret söylemi ve siber zorbalık gibi tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
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