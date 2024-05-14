Avrupa Birliği, "influencer"ların gücünden faydalanmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), "influencer" olarak bilinen, sosyal medya ve video paylaşım platformlarında içerik yayınlayan etkili kişilerin desteklenmesi için karar aldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:05
Avrupa Birliği,
Abone Ol google-news

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, bundan sonra söz konusu kitleyi, medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve çevrim içi eylemlere dair kurallara ilişkin farkındalıklarını artırmalarını sağlamak için çeşitli yollarla destekleyecek.

Üye ülkelerin, "influencer"lar ile iletişime geçmesi teşvik edilecek.

Öte yandan, AB Komisyonuna, medya okuryazarlığı ve sorumlu çevrim içi davranışa odaklanan tutarlı bir politika yaklaşımı benimsenmesi ve medya eğitimiyle ilgili mevcut AB fonlarından faydalanmak da dahil olmak üzere AB düzeyinde yollar bulunması çağrısı yapılacak.

Hem Komisyon hem de üye ülkelerden, "influencer"ların davranışlarında sorumluluk üstlenmelerini teşvik edecek politikalar ve araçlar geliştirmeleri istenecek.

Bu kişilerin, yapay zeka kullanımının artması da dahil, medya politikasının kendilerini etkileyebilecek yönlerinin geliştirilmesine katılmaları sağlanacak.

Böylece bu kitlenin toplum üzerindeki olumlu etkisinin artırılması, dezenformasyon, çevrim içi nefret söylemi ve siber zorbalık gibi tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.


AB haberleri Influencer haberleri

İlgili Haberler

AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletti

AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletti
AB yıllardır süren tartışmaların ardından yeni göç ve iltica kurallarını kabul etti

AB yıllardır süren tartışmaların ardından yeni göç ve iltica kurallarını kabul etti
Tarih öncesi dev keşfedildi: Yeryüzünde yürüyen en büyük canlı!

Tarih öncesi dev keşfedildi: Yeryüzünde yürüyen en büyük canlı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek'in o sözleri gündem oldu: 'Çerez parası' dedikleri de listede!

Mehmet Şimşek'in o sözleri gündem oldu: 'Çerez parası' dedikleri de listede!
Kazakistan’da şok etkisi: Eski Bakan eşini döverek öldürmüş

Kazakistan’da şok etkisi: Eski Bakan eşini döverek öldürmüş
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!
1700 yıllık Mucur Yeraltı Şehri çökme riski sebebiyle ziyarete kapatıldı

1700 yıllık Mucur Yeraltı Şehri çökme riski sebebiyle ziyarete kapatıldı
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
“Kübra” 2. Sezondan İlk Tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!

“Kübra” 2. Sezondan İlk Tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!
Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'

Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'
Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!

Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!