Tarih öncesi dev keşfedildi: Yeryüzünde yürüyen en büyük canlı!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:21

Güncelleme: 03.05.2024 - 16:26

Memeliler, dinozorların yok oluşundan bu yana önemli ölçüde çeşitlenmiş ve büyümüştür. Mavi balina, 30 metreye (98 feet) varan uzunluğu ve yaklaşık 200 tonluk ağırlığıyla en büyük memeli olma rekorunu elinde tutsa da, bu bir deniz hayvanıdır. En büyük kara memelileri ise farklı bir hikayeye sahip.

Afrika fili şu anda 7 metre (23 feet) uzunluğa ve 3,7 metre (12 feet) yüksekliğe ulaşarak ve 4 ila 7 ton arasında değişen ağırlığıyla dünyanın yaşayan en büyük kara memelisi konumundadır. Ancak, bu etkileyici rakamlar bile tarihi devlerin gölgesinde kalmaktadır.

Oligosen çağında (34-23 milyon yıl önce) Çin'den Kazakistan'a kadar Asya'da dolaşan, zürafa benzeri bir boyuna sahip boynuzsuz bir gergedan olan soyu tükenmiş Paraceratherium, gelmiş geçmiş en ağır kara memelisi olarak kabul ediliyor. Tahminler Paraceratherium'un 7,4 metre (24 fit) uzunluğa ulaşmış, omuzda 4,8 metre (15,7 fit) durmuş ve yaklaşık 17 ton ağırlığında olabileceğini gösteriyor.

GEÇMİŞİN DEVLERİ

2021'de yapılan kayda değer bir keşif, bu tarih öncesi devler hakkındaki anlayışımıza katkıda bulundu. Tibet'te ortaya çıkarılan Paraceratherium linxiaense, bir metreden uzun, tamamen korunmuş bir kafatası içeriyordu ve bu canlıların muazzam boyutlarını gözler önüne seriyordu.

Yine de "en büyük kara memelisi" unvanı, eksik fosil kayıtları nedeniyle hala tartışılmaktadır. Çok daha sonra (yaklaşık 700.000-50.000 yıl önce) yaşamış olan düz dişli fil Palaeoloxodon'un, bazıları tarafından bir femur parçasına dayanarak 22 ton ağırlığında olduğu iddia edilse de, bu iddia evrensel olarak kabul görmemekte, diğer tahminler 13-15 tona yakın bir ağırlık önermektedir.

Avrasya'nın daha yakın geçmişinden (5 ila 2,5 milyon yıl önce) bir başka rakip olan Borson mastodonunun ağırlığı 15-16 ton arasında olabilir ve devasa gergedanın üstünlüğüne meydan okuyabilir.

Bu etkileyici karasal boyutlara rağmen, yeryüzünde yürümüş en büyük hayvan olan Patagotitan mayorum'un yanında sönük kalmaktadırlar. Bu dinozor 37 metre (121 feet) uzunluğunda ve 10 Afrika fili ağırlığında olup memeli devlerini geride bırakmaktadır.