Avrupa Birliği: İran savaşına son verme zamanı geldi

İran ile İsrail ve ABD arasında üçüncü haftasına giren savaş sürerken, Avrupa Birliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Kallas, Reuters’a verdiği röportajda, AB ülkelerinin savaşın başlangıcı ve hedefleri konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.

“Artık bu çatışmayı sona erdirmenin zamanı geldi” diyen Kallas, Avrupa ülkeleri açısından en büyük endişelerden birinin süreçten dışlanmaları olduğunu ifade etti.

Kallas, savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskine vurgu yapan Kallas, bu durumun enerji, gıda ve gübre krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Hiç kimse halkını Hürmüz Boğazı’nda riske atmak istemez. Bu boğazın açık kalması için diplomatik yollar bulunmalı” diyen Kallas, Karadeniz’de uygulanan modele benzer bir çözümün değerlendirilebileceğini belirtti.

AVRUPA'DAN ENERJİ TEDBİRİ ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de artan enerji fiyatlarına dikkat çekerek, Avrupa’nın tüketicileri ve şirketleri korumak için kısa ve uzun vadeli önlemler hazırlaması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini belirterek, çatışmanın uzamaması temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin güvenliği için müttefik ülkelerden savaş gemisi göndermelerini istemişti. Ancak bazı ülkelerin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine Trump, Batılı müttefiklerini “nankörlükle” suçladı.

Almanya, İspanya, İtalya, Japonya ve Avustralya’nın, şu aşamada bölgeye gemi göndermeyi planlamadıkları bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı “Hatemu’l-Enbiya” karargâhından yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerine bağlı petrol tankerlerinin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği vurgulandı.