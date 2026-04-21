Avrupa Birliği’nde İsrail çatlağı büyüyor: İspanya, Slovenya ve İrlanda harekete geçti

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşmek üzere Lüksemburg’da bir araya geldi.

Toplantı öncesinde Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını “tamamen kabul edilemez” sözleriyle eleştirdi.

Prevot, Hizbullah’ın İran’la dayanışma amacıyla başlattığı saldırıların da kınanması gerektiğini belirtti. Ancak İsrail’in buna verdiği karşılığın “orantısız ve ayrım gözetmeyen” nitelikte olduğunu savundu.

Belçikalı Bakan, “Elbette Hizbullah’ın ilk saldırılarını sert şekilde kınamalıyız. Ancak İsrail’in tepkisi de kabul edilemez boyuttadır” dedi.

Prevot ayrıca, Belçika’nın AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın en azından kısmen askıya alınmasını istediğini açıkladı.

2000 yılında yürürlüğe giren anlaşma, taraflar arasındaki ilişkilerin insan hakları ve demokratik ilkeler temelinde yürütülmesini öngörüyor.

Belçika, tam askıya alma kararının tüm üye ülkelerin tutumu nedeniyle zor göründüğünü de kabul etti.

BAZI ÜLKELER KARŞI ÇIKIYOR

Daha önce Almanya, Macaristan ve Çekya anlaşmanın askıya alınmasına karşı çıkmıştı.

Öte yandan İspanya, Slovenya ve İrlanda, Avrupa Birliği’nin İsrail ile yürürlükte bulunan Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması konusunun gündeme alınmasını istedi.

Talep, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısı öncesinde açıklandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Slovenya ve İrlanda ile birlikte resmi girişimde bulunduğunu duyurdu.

Albares, yaptığı açıklamada, “İspanya, Slovenya ve İrlanda ile birlikte Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasının bugün görüşülmesini ve tartışılmasını talep etti” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında geçen hafta ABD destekli 10 günlük ateşkes üzerinde uzlaşılmıştı. Ateşkesin ardından AB içinde İsrail’e yönelik tutumun sertleşmesi dikkat çekti.

Toplantıda Ukrayna savaşı, Gazze, Lübnan’daki çatışmalar ve İsrail ile ilişkilerin geleceği başlıklarının öne çıkması bekleniyor.