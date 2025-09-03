Avrupa Birliği'nden jel tırnak yasağı

Avrupa Birliği, jel tırnak yapımında yaygın olarak kullanılan trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) adlı kimyasalı tamamen yasakladı. TPO, ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan ana bileşenlerden biri olarak biliniyor. Daha önce yalnızca profesyonel kullanımına izin verilen madde, artık hiçbir ortamda kullanılamayacak.

YASAĞIN NEDENİ VE UYARILAR

İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm dağıtıcılar ve salonlar için geçerli olduğunu açıkladı. AB düzenleyicileri, TPO’nun hayvan deneylerinde güvenlik endişelerine yol açtığını belirtiyor. İnsan sağlığına yönelik riskler henüz netleşmese de, olası tehlikelere karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Uzmanlar, tırnak salonlarına ürün içeriklerini gözden geçirmelerini, TPO içeren ojeleri kullanmayı bırakmalarını ve uygun şekilde imha etmelerini tavsiye ediyor. Salon sahiplerinin tedarikçilerinden stokların TPO’suz olduğuna dair onay alması öneriliyor. Tüketicilere de salonlarda kullanılan ürünleri sormaları tavsiye ediliyor.

DÜNYA GENELİNDE DURUM

ABD’de TPO kullanımına devam edilirken, İngiltere’de yasağın 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, tüketicilere ürün etiketlerini okumalarını, ojeyi iyi havalandırılmış alanlarda uygulamalarını ve talimatlara uygun kullanmalarını öneriyor.

Jel ojeler, uzun süre dayanıklılık sağlaması ve kolay çatlamaması nedeniyle dünya genelinde büyük rağbet görüyor.