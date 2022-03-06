Avrupa Birliği'nden Rusya çağrısı: Soruşturma başlatılmalı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 11’inci gününde devam ediyor.
DERİNLEMESİNE BİR SORUŞTURMA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir” ifadelerini kullandı.
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