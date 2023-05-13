Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: Seçimlerin, şeffaf ve kapsayıcı olmasını bekliyoruz

Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:17

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:20

Türkiye'de yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri, Avrupa'da yankılanmaya devam ediyor.

Brüksel merkezli EURACTİV, seçimlerin "sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupalı komşuları için de önemli bir an" olduğunu yazdı.

EURACTİV, Türkiye'deki seçimlerle ilgili bazı AB yetkililerinin görüşüne yer verdi.

"SEÇİM SÜRECİNİN TEMİZ VE ÖZGÜR OLMASI ÖNEMLİ"

Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi Sergey Lagodinsky, "Sürecin kendisinin temiz ve özgür olması önemli" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, seçimlerin "şeffaf ve kapsayıcı" olmasını ve Türkiye'nin taahhüt ettiği demokratik standartlara uygun olmasını beklediğini söyledi.

AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini ise "Erdoğan'ın beş yıl daha kalması demek, Türkiye'nin beş yıl daha bir ayağının NATO'da zayıf, bir ayağının da Rusya'da güçlü olması demektir" ifadelerini kullandı.

"AB'DEN BEKLE VE GÖR TAVRI GÖRECEKSİNİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) AB Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç'in, "Türkiye'nin AB'ye muhtemel katılımı ve vize serbestisi sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik kendinden emin bir vizyon ortaya koyduğu" belirtilen haberde şunlar kaydedildi:

"Sevinç, muhalefetin iktidara gelmesi halinde demokratikleşme ve hukukun üstünlüğüne öncelik verme, AB kurumları ve üye devletlerle bağları güçlendirme, Türk vatandaşları için AB vize serbestisi sürecini hızla tamamlama, AB üyelik müzakerelerini yeniden canlandırma ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulama niyetini vurguladı."

Marc Pierini, konuya ilişkin olarak "AB'den bekle ve gör tavrı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Pierini ayrıca, "yolsuzlukların üzerine gidilmesi halinde Avrupalı şirketlerin, belki de AB ve üye hükümetlerin desteğiyle, Türkiye'de yeniden büyük yatırımlar yapmaya hazır" olabileceğini söyledi.

"AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE EN ÖNEMLİ UNSUR KIBRIS"

Avrupa Parlamentosu üyesi Lagodinsky, Türkiye'nin Kıbrıs politikasına dikkat çekerek, "Bu, elbette ilişkilerimizdeki en büyük engel" diye konuştu.

İsminin açıklanmaması koşuluyla EURACTİV'e konuşan üst düzey AB yetkilileri, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması halinde Kıbrıs konusunda "fazla bir değişiklik yapacağına dair pek bir işaret görmediklerini" kaydetti.

Yetkili, "AB-Türkiye ilişkilerinde oyunun kurallarını değiştirecek en önemli unsur Kıbrıs olacaktır. Ancak burada adayların gündemi temelde farklı görünmüyor" dedi.

Bir başka yetkili ise, "(Türkiye-AB) İlişkileri güçlendirmenin, güven inşa etmenin başka pek çok yolu var. Halihazırda Türkiye'ye giden çok sayıda Avrupa parası var. Avrupa'da, (Türkiye için) AB üyelik müzakerelerini yeniden canlandırmak isteyen kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.