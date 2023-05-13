Özdağ'dan TSK, Emniyet ve Jandarma personeline seçim gecesi çağrısı: 'Gayri milli ve gayri kanuni bir emir verilmesi durumunda...'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 13:50

Güncelleme: 13.05.2023 - 13:52

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için TSK, jandarma ve polislere sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Özdağ söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü’nün değerli mensupları, Sizler gayri milli ve gayri kanuni emirlere karşı rütbesini söken ama boyun eğmeyen Türk subay geleneğinden geliyorsunuz.

Seçim günü ve gecesi size gayri milli ve gayri kanuni bir emir verilmesi durumunda emre itaat etmeyin. Anayasaya ve yasalara sadık kalarak, sadece Türk devleti ve Türk Milleti'nin hizmetkarı olduğunuzu gösterin.”