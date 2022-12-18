Avrupa Birliği'nden yeni 'karbon' anlaşması

18 Aralık 2022 Pazar, 11:02

Çek Cumhuriyeti'nin AB dönem başkanlığında toplanan Avrupa Konseyi, Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki sektörlerde karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik genel hedefin "2030 yılına kadar yüzde 62'ye çıkarıldığını" duyurdu. Buna göre net sera gazı emisyonları, 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 oranında azaltılacak.

Açıklamada, toplam emisyon tavanının iki yıl boyunca sırasıyla 90 ve 27 milyon tahsisat olarak yeniden belirlendiği; yıllık azaltım oranının "2024'ten 2027'ye kadar yılda yüzde 4,3 ve 2028'den 2030'a kadar da yüzde 4,4'e yükseltildiği" belirtildi.

Bloomberg'e göre, bu hedefe ulaşılabilmek için AB karbon piyasasının emisyonları hızlı bir şekilde reforme etmesi gerekiyor ki bu da Avrupa çapında yaklaşık 10 bin enerji santrali ve fabrikanın CO2 izni almasını gerektiriyor.

"SOSYAL İKLİM FONU" KURULDU

Çek Çevre Bakanı Marian Jurecka konuya ilişkin açıklamasında, "Anlaşma, ekonominin ana sektörlerinde iklim hedeflerine ulaşmamızı sağlarken, en savunmasız vatandaşların ve mikro işletmelerin iklim geçişinde etkin bir şekilde desteklenmelerini sağlayacak" dedi.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada; savunmasız hane halkları, mikro işletmeler, karayolu taşımacıları ve çeşitli başka sektörlerin yükselen enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarını desteklemek üzere bir "Sosyal İklim Fonu" kurulacağı duyuruldu.

Geçici anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından resmen kabul edilmesi bekleniyor.