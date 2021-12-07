Avrupa Çevre Ajansı raporunda 'Türkiye' ayrıntısı: Tehlikeli seviyede
Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan araştırmada, Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte hava kirliliği açısından sonra sıralarda yer aldı.
Avrupa Çevre Ajansı, bir araştırma yayınlayarak bölgedeki şehirlerde yaşayanların soluduğu havayı karşılaştırdı.
Araştırmada, Avrupa’nın en büyük çevresel sağlık riskinin hava kirliliği olduğu belirtilirken aralarında Türkiye ve Kosova gibi ülkelerin de olduğu Avrupa genelindeki ülkelerde yaşayanların büyük çoğunluğunun tehlikeli seviyede hava kirliliğine maruz kaldığı açıklandı.
Havadaki materyallerin 2019’da AB üyesi ülkelerinde 307 binden fazla ölüme sebep olduğu kaydedilirken bölgedeki şehirlerin yüzde 97’sinde havada tehlikeli madde bulunduğu ve yüzde 94’ünde de DSÖ’nün ortalamasından fazla nitrojendioksit yer aldığı duyuruldu.
Yapılan yeni araştırmada ise bu seviyelerin düştüğü kaydedildi. Araştırmaya göre, havada tehlikeli madde bulunma oranı yüzde 92’ye inerken nitrojendioksit seviyeleri de gözle görülür bir şekilde düştü.
KANSER, KALP RAHATSIZLIKLARI VE ASTIM
Uzmanlar havadaki bu kirliliğin kanser, kalp rahatsızlıkları ve astıma sebebiyet verdiğinin de altını çizdi.
Fakat raporda, Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte hava kirliliği açısından sonra sıralarda yer aldı.
-Sözcü
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