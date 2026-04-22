Avrupa’da demografi değişiyor: Göçmen nüfusu rekor kırdı

Raporda, 2010 yılında bu sayının 40 milyon seviyesinde olduğu hatırlatılarak son 15 yılda dikkat çekici bir artış yaşandığı vurgulandı.

Veriler, Eurostat ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kaynaklarına dayandırıldı.

AB içinde en fazla yabancı doğumlu nüfusa ev sahipliği yapan ülke Almanya olmaya devam etti.

Ülkede yaşayan göçmen sayısının 18 milyona yaklaştığı belirtildi. Bu nüfusun yüzde 72’sinin çalışma çağında olduğu kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen araştırmacılardan Tommaso Frattini, “Almanya, hem mutlak sayı bakımından hem de nüfusuna oranla Avrupa’da göçmenler için ana varış noktası olmayı sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

EN HIZLI ARTIŞ İSPANYA'DA

Son dönemde göçmen nüfusundaki en hızlı artış ise İspanya’da görüldü.

Ülkenin bir yılda yaklaşık 700 bin yeni göçmen aldığı, toplam yabancı doğumlu nüfusun ise 9,5 milyona yükseldiği ifade edildi.

Rapora göre, göçmen nüfusunun toplam nüfusa oranı bazı küçük AB ülkelerinde daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Lüksemburg, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu alanda öne çıktığı belirtildi.

AB genelindeki sığınma başvurularının büyük bölümü ise belirli ülkelerde toplandı.

İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’nın tüm başvuruların yaklaşık dörtte üçünü aldığı bildirildi.

Mülteci sayısında da Almanya ilk sırada yer aldı. Ülkede toplam 2,7 milyon mültecinin bulunduğu aktarıldı.