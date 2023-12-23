Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

Fransa'nın Montpellier kenti sakinleri için toplu taşımanın ücretsiz olması kararı alındı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:00
Avrupa kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu
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Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse, X'te yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanlar için toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildiğini duyurdu.

Alınan karara göre, kent sakinleri alacağı özel bir kartla toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek, turistler ve ikamet adresi Montpellier'de olmayanlar için yolculuk başına 1,60 avro tutarında ücret alınmaya devam edilecek.

Delafosse'nin 2020'de seçim vaadi olarak sunduğu "ücretsiz toplu taşıma" projesini gerçekleştirmesiyle Montpellier, Avrupa'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu 3. kent oldu.

Belediye, 11'den fazla çalışanı olan şirketlere uygulanacak yeni bir ulaşım vergisiyle alınan karar için finansman sağlanacağını bildirdi.

Estonya'nın başkenti Tallin'de 2013'te, Lüksemburg'da ise ülke genelinde 2020'de toplu taşıma ücretsiz olmuştu.


Montpellier fransa

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