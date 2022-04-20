Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'yı ziyaret etti. Michel, Rus birliklerinin bir süre önce çekildiği Borodyanka'yı ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Avrupa Konseyi Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin bir süre önce geri çekildiği yerlerden biri olan Borodyanka’yı ziyaret ettiğini duyurdu. Michel, “Borodyanka’dayım. Tarih, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” ifadelerini kullandı.
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