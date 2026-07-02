Avrupa’nın en büyük aktif yanardağı lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etna'nın yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite sürüyor.

Söz konusu kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı oluyor. Kraterden çıkan lav akışı, Etna'nın doğu yamaçlarından da gözlemlenebiliyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de "Voragine" kraterindeki son volkanik aktivite sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "turuncu" uyarı kodu yayımlarken, Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki seferlerin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi.

Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.