Avrupa'nın en güçlü mafyası Ndrangheta’ya dev operasyon: 200 şüpheli, 97 gözaltı

İtalyan polisi, ülkenin en güçlü mafya yapılanması olan Ndrangheta’ya karşı dev bir operasyon gerçekleştirdi. 200 kişi hakkında soruşturma açılırken, 97 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kokainin Güney Amerika’dan Gioia Tauro Limanı’na sokulduğu, rüşvet verilen liman çalışanları aracılığıyla ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, Ndrangheta, kokaini özellikle Kolombiya, Brezilya ve Panama’dan temin ederek konteyner gemileriyle ülkeye soktu.

Calabria’daki Gioia Tauro Limanı’nda çalışan bazı görevliler rüşvetle satın alındı ve sevkıyatlar “iyi yağlanmış” bir dağıtım ağıyla tüm İtalya’ya yayıldı.

KAMU İHALELERİ, TEHDİT VE ŞANTAJ

Soruşturma kapsamında örgütün yalnızca uyuşturucu değil, yerel işletmelerden haraç toplama, kamu ihalelerine dair gizli bilgilere erişim sağlama ve kamu yönetimlerine sızma gibi yöntemlerle de sistematik bir şekilde güç kazandığı belirlendi.

Toplamda 97 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 81’i tutuklama, 16’sı ise ev hapsi talebiyle karşı karşıya. Halen önceki suçlardan cezaevinde bulunan bazı isimlerin de listede yer aldığı belirtiliyor.

Operasyon, Calabria merkezli olmak üzere Roma, Milano, Bologna, Rimini, Verona ve Torino gibi büyük şehirlerde eş zamanlı olarak yürütüldü.

AVRUPA KOKAİN PAZARINI KONTROL EDEN MAFYA

Ndrangheta, Avrupa'daki kokain ticareti üzerindeki neredeyse tam hâkimiyeti sayesinde, İtalya’nın en güçlü ve en zengin mafya örgütü olarak biliniyor.

40’tan fazla ülkede faal olan yapı, Calabria bölgesinde hem siyaseti hem yerel toplumu baskı altına alarak “devlet içinde devlet” gibi hareket ediyor.