Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti

11 Ocak 2022 Salı, 07:19

EPA

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.