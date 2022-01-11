Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti
David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı. 65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.
65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.
Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.
Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Melih Gökçek 'derhal tutuklansın' talebi
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- En net açıklama geldi
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...