Avrupa Parlamentosu, Holodomor olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı
Avrupa Parlamentosu, Holodomor olaylarını "soykırım" olarak tanıdı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri 12-15 Aralık tarihlerinde Strazburg'da düzenlenen genel kurul oturumunda, Ukrayna'da 1932-1933 yılları arasında yaşanan Holodomor olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı oy çokluğuyla kabul etti.
Oylamada, 507 milletvekili lehte, 12 milletvekili aleyhte ve 17 milletvekili de çekimser kaldı.
AP kararında "Avrupa Parlamentosu, 1932-1933 yılları arasında Ukrayna'da suni olarak yaratılan kıtlığı, Ukrayna ulusunun sosyal temellerini, geleneklerini, kültürünü ve ulusal kimliğini yok etmeyi amaçlayan Ukrayna halkına yönelik bir soykırım olarak kabul eder" ifadeleri yer aldı.
HOLODOMOR OLAYLARI
Ukraynaca Holodomor, suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor.
Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanıdı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!