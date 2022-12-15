Avrupa Parlamentosu, Holodomor olaylarını "soykırım" olarak tanıdı.

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:43

Avrupa Parlamentosu üyeleri 12-15 Aralık tarihlerinde Strazburg'da düzenlenen genel kurul oturumunda, Ukrayna'da 1932-1933 yılları arasında yaşanan Holodomor olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Oylamada, 507 milletvekili lehte, 12 milletvekili aleyhte ve 17 milletvekili de çekimser kaldı.

AP kararında "Avrupa Parlamentosu, 1932-1933 yılları arasında Ukrayna'da suni olarak yaratılan kıtlığı, Ukrayna ulusunun sosyal temellerini, geleneklerini, kültürünü ve ulusal kimliğini yok etmeyi amaçlayan Ukrayna halkına yönelik bir soykırım olarak kabul eder" ifadeleri yer aldı.

HOLODOMOR OLAYLARI

Ukraynaca Holodomor, suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanıdı.