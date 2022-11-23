Avrupa Parlamentosu, kararı kabul etti: Rusya, 'terörizmin sponsoru' olarak tanındı
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna savaşından dolayı Rusya’yı 'teröre sponsor devlet' ilan etti.
Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın savaş suçu işlediğini ve terörü bir araç olarak kullandığını belirterek, Rusya’yı "teröre sponsor devlet" ilan etti.
Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, "Parlamento, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşındaki son gelişmelere ilişkin bir kararı kabul etti. Milletvekilleri, Rus güçleri ve vekilleri tarafından Ukrayna'daki sivillere karşı kasıtlı saldırılar ve vahşetlerin, sivil altyapının tahrip edilmesinin, uluslararası ve insancıl hukukun diğer ciddi ihlallerinin terör eylemleri ve savaş suçları oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bunun ışığında Rusya, 'teröre sponsor' ve 'terörizmi araç olarak kullanan' bir devlet olarak tanındı" denildi.
ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu’nun kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı teröre sponsor ve terör araçlarını kullanan bir devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Rusya, Ukrayna'da ve dünya genelinde uzun süredir devam eden terörizm politikasını sona erdirmek için her düzeyde tecrit edilmeli ve sorumlu tutulmalıdır" dedi.
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