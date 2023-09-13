Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye tartışması: AB üyeliği için açık çek verilmemelidir

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:43

Eski Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun oğlu olan Avrupa Parlamentosu üyesi ve PASOK Parlamento Grubu Başkanı Nikos Papandreu, AP'de yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği için "açık çek verilmemesi" gerektiğini savundu.

Nikos Papandreu, Avrupa Parlamentosu'nda tartışılan AB-Türkiye raporunun, Türkiye ile katılım öncesi ilişkilerde "durgun suları dalgalandırdığını" vurguladı.

Papandreu, "Türkiye'ye kapıyı kapatmadığımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Ancak şu soruyu soruyoruz: Hiçbir ilerleme kaydedilmemişken Türkiye nasıl devam etmek istiyor? Bazı alanlarda gerileme bile görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Papandreu, "Eğer Avrupa Komisyonu nihayet yeni bir ilişki türü önerirse, bu mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Ancak gelecek için açık bir çek imzalamadığımız açık olmalıdır" diye ekledi.

"TÜRKİYE, SON DERECE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

İnsan hakları ve Avrupa müktesebatının, otomatik yaptırım mekanizmalarıyla birlikte Gümrük Birliği koşullarına dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Papandreu, şunları kaydetti:

"Türkiye çok karmaşık bir bölgede son derece önemli bir ortaktır. Ancak, göç konusunda akışları daha iyi kontrol etmesini, yeni rotaları engellemesini ve kendi topraklarındaki kaçakçılık ağlarını çökertmesini zorunlu kılan AB-Türkiye Deklarasyonunu tam olarak uygulamalıdır."

Papandreu, Kıbrıs meselesinin çözümü de dâhil olmak üzere, her bir üye devletle olan münferit anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının ilerleme için bir ön koşul olduğunu kaydetti.