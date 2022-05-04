Avrupa Parlamentosu'ndan Frontex'e red: Bütçe onaylanmadı
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı
Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamaları görüşüldü.
AP milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in söz konusu dönemdeki bütçesini ibra etmedi. Frontex'in bütçe harcamalarına, geri itmelerdeki rolü ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onay vermedi.
Frontex'in harcamaları göçmenlerin geri itilmesi de dahil olmak üzere temel haklara ilişkin devam eden soruşturmalar ve yönetimsel sorunlar yüzünden onaylanmadı.
İBRA KARARINI SONBAHARA ERTELEDİ
AP milletvekilleri, bu konularda hazırlanan soruşturma raporlarının tamamını görmeyi talep etti ve ibra kararını sonbahara erteledi.
Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor. AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.
KURUMUN DİREKTÖRÜ İSTİFA ETMİŞTİ
Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri geçen hafta istifa etmişti.
Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.
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