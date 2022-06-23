Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova adımı: 'Gecikmeden' aday statüsü kabul edildi
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna’nın ve Moldova'nın AB aday ülkesi statüsünü "gecikmeden" vermeye çağıran kararı kabul etti.
Avrupa Parlamentosu’nda Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a yönelik adımlar atıldı.
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna’nın ve Moldova'nın AB aday ülkesi statüsünü "gecikmeden" vermeye çağıran kararı 45’e karşı 529 oyla kabul etti.
Avrupa Konseyi toplantısında yapılan oylamada, AB liderlerine Gürcistan’a da "aday" statüsü verme çağrısı yapıldı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, alınan çağrı kararının AB üyeliği için "hızlı bir yol" olmadığını ve üyeliğin AB üyelik kriterlerinin yerine getirilmesini gerektiren ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak yapılandırılmış bir süreç olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken alınan bu kararın “liderlik, kararlılık ve vizyon göstermekle eşdeğer” olduğunu ifade etti.
Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu üyelerinin gururlu ve kararlı üyeleri olan Ukraynalılar, Moldovalılar ve Gürcistanlılar özgür ve demokratik ülkelerde yaşamayı hak ediyor. AB liderleri, Avrupa Konseyi’ni bu üç ülkenin vatandaşlarının meşru isteklerini yerine getirmek için önemli bir adımı atmaya çağırıyor” denildi.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'