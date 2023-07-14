Avrupa Uzay Ajansı: Cehennem sıcağı 'Cerberus', Akdeniz kıyılarını yakacak

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:32

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:32

Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar, rekor kıran küresel sıcaklıkları takip ediyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verilerine göre, Avrupa'nın önümüzdeki günlerde yeni bunaltıcı sıcakların etkisine gireceği belirtildi.

Anti-siklon (yüksek basınç alanı) etkisindeki, "Cerberus" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının özellikle Akdeniz kıyılarını hedef alacağı bildirildi.

ESA, "İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya büyük bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya, Sicilya ve Sardunya adalarında sıcaklıklar 48 derece civarına yükselecek ve muhtemelen Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşacak" açıklamasında bulundu.

YENİ SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, Avrupa için yeni bir sıcaklık rekoru beklerken, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklık üç yıl önce (11 Ağustos 2021) İtalya'nın Florida kentinde yaşanmıştı.

48.8 derece ölçülen Florida kentindeki sıcaklık rekorunun, önümüzdeki günlerde yeniden kırılabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanı Benjamin Koetz, "Bu yıl El Niño ile daha da güçlenen küresel ısınma gıda üretimini, su mevcudiyetini ve sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu değişikliklere doğru bir şekilde uyum sağlamak için, Copernicus programının sağladığı, eyleme geçirilebilir çözünürlüğe sahip zamanında bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

60 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nature Medicine dergisinde kısa süre önce yayınlanan bir araştırmaya göre, geçen yıl Avrupa genelinde yaşanan yaz sıcak dalgaları nedeniyle 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı en yüksek İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldü.

Bu yazın muhtemelen daha kötü geçeceği belirtilirken, Kızıl Haç, Avrupa'daki vatandaşları ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı.