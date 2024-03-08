Avrupa Yayın Birliği'nden İsrail kararı: Eurovision şarkısı kabul edildi
Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı.
150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.
İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti.
Sputnik'in aktardığıan göre, üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.
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