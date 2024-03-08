Avrupa Yayın Birliği'nden İsrail kararı: Eurovision şarkısı kabul edildi

Avrupa Yayın Birliği, tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:44
Avrupa Yayın Birliği'nden İsrail kararı: Eurovision şarkısı kabul edildi
Abone Ol google-news

150 gün içinde 30 bin sivili öldürerek Gazze'de soykırım yaşatan İsrail'in Eurovision'dan mendedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa' Yayın Birliği şarkılara onay vererek İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.

İsrail medyasına göre, Eden Golan adlı sanatçının Hurricane adlı şarkısı, İsveç'in Malmö kentinde ülkeyi temsil edecek. Golan'ın önceki şarkıları 'Dance Forever' ve 'October Rain' ise Avrupa Yayın Birliği tarafından 'çok siyasi olması' nedeniyle reddedilmişti.

Sputnik'in aktardığıan göre, üçüncü denemede kabul edilen şarkı 'Hurricane'in' daha önce reddedilen 'October Rain' şarkısının yeni versiyonu olduğu aktarılırken, şarkı sözlerinin değiştirildiği aktarıldı. Birçok Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasetçi ve sanatçı, İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti.


Avrupa haberleri israil haberleri eurovision haberleri

İlgili Haberler

İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı

İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı
İsrail'den Gazze'ye 'Ramazan' broşürü: 'Lezzetli iftar yapın'

İsrail'den Gazze'ye 'Ramazan' broşürü: 'Lezzetli iftar yapın'
Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e gözaltı: 'Devlete daha çok maliyet çıkardı'

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e gözaltı: 'Devlete daha çok maliyet çıkardı'
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri
Erdoğan'ın Mersin mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı

Erdoğan'ın Mersin mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…

Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…
İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı

İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı
İstanbul’un oy pusulası belli oldu: işte 1 metrelik oy pusulası…

İstanbul’un oy pusulası belli oldu: işte 1 metrelik oy pusulası…