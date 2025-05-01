Avrupa'da “gönüllüler koalisyonu” krizi: Asker gönderme planı çıkmaza girdi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:43

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:43

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, büyük ölçüde Avrupa ülkelerinden oluşan ve “gönüllüler koalisyonu” olarak adlandırılan bir grup, Ukrayna’ya olası bir barış süreci sonrası konuşlandırılmak üzere bir barış gücü oluşturmayı hedefliyor.

Ancak kaynaklar, toplamda 25 bin askerin bile bir araya getirilmesinin zor olacağını, bunun nedeninin hem insan kaynağı eksikliği hem de mali kısıtlamalar olduğunu belirtiyor.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Ukrayna’ya 64 bin askerden oluşan bir güç gönderilmesini önerdi. İngiltere’nin bu güce 10 bin askerle katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ancak bu öneri Avrupa’daki mevkidaşları tarafından "sert şekilde reddedildi."

Bazı yetkililer, 25 bin kişilik bir ortak gücün dahi "zorlanarak oluşturulabileceğini" söyledi.

FRANSA DESTEK VERİYOR, DİĞER ÜLKELER MESAFELİ

Fransa, İngiltere ile aynı ölçekte katkı sağlamaya istekli olduğunu bildirerek 5 bin ila 10 bin arası asker gönderebileceğini belirtti.

Ancak The Times’a göre Polonya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler, asker gönderme fikrine ya mesafeli yaklaştı ya da doğrudan reddetti. Bu ülkeler, ulusal savunma kapasitelerinin zayıflaması ve sahaya asker göndermenin riskleri nedeniyle tereddütlü.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin ise, Avrupa ülkelerinin bu konudaki dağınıklığına tepki gösterdiği aktarıldı:

“Rusya’nın 800 bin askeri var... Biz 64 bini bile toplayamıyorsak bu zayıflık değil, doğrudan zayıflıktır.”

Moskova, Ukrayna’ya herhangi bir yabancı askeri gücün konuşlanmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

“ASKER YERİNE EĞİTMEN GÖNDERİLEBİLİR”

The Daily Telegraph’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, sahaya asker göndermek yerine Avrupa ülkelerinin artık Ukrayna'nın batısına askeri eğitmen gönderme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Bu eğitmenlerin, Kiev yönetiminin ordusunu yeniden yapılandırmasına destek olması bekleniyor.