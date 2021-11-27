Avrupa'da ilk resmi Omicron vakası açıklandı!

27 Kasım 2021 Cumartesi, 17:01

Belçikalı yetkililer, yeni koronavirüs varyantı Omicron'un ülkelerinde görüldüğünü resmi olarak onayladı. Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank Vandenbroucke, yaptığı açıklamada 22 Kasım tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan aşısız hastada Omicron varyantının görüldüğünü duyurdu.

Şüpheli vakaların incelendiği diğer Avrupa ülkelerinde ise durumun ciddiyetinin giderek arttığı kaydedildi. RT'nin haberine göre, Çekya Sağlık Bakanlığı, Mısır'daki tatilinden dönen bir kadının pozitif çıkan koronavirüs testinde Omicron varyantından şüphelenildiği ve test örneğinin araştırıldığı ifade edildi.

Almanya Hessen Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Kai Klose, bir tweet atarak, Omicron varyantının çok yüksek bir olasılıkla Almanya'ya ulaştığı bilgisini paylaştı. Klose, cuma günü Güney Afrika'dan Almanya'ya gelen bir kişide Omicron'a özgü mutasyonların bulunduğunu ve kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

Hollanda'da ise Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen 61 yolcuya yapılan koronavirüs testinde çok sayıda şüpheli Omicron vakasıyla karşı karşıya kalındığı belirtilirken Hollanda Sağlık Bakanlığı, alınan test örneklerinin Omicron olarak adlandırılan yeni varyanta ait olup olmadığının mümkün olan en kısa sürede belirleneceğini duyurdu.