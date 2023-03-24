Avrupa'da tüberküloz ölümleri yeniden artıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:45

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:45

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da, tüberkülozdan ölenlerin sayısının neredeyse yirmi yıldır düşüş göstermesinin ardından yeniden yükselişe geçtiği uyarısında bulundu.

DSÖ artışın sebebini, ilaca dirençli bir tüberküloz formunun yayılmasını gerekçe gösterdi. DSÖ ayrıca, Covid-19 pandemisinde yaşanan karantina sürecinin, tıbbi kaynakların Covid-19 için harcanmasının ve tüberküloz teşhislerinin gecikmesini de gerekçesine ekledi.

DSÖ Avrupa, 20 yıldır ilk kez tüberküloz ölümündeki düşüş eğiliminin kırıldığını söyledi.

DSÖ Avrupa, "2021'de gördüğümüz tüberküloz ölümlerindeki artış, büyük olasılıkla Covid-19 salgını sırasında tüberküloz hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle tüberküloz teşhisinde gecikme veya eksikliğin bir sonucudur. Bu da hastalığın şiddetinin artmasına ve buna bağlı olarak ölümlerin artmasına neden olmuştur" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, 2021 yılında ilaca dirençli tüberküloz yayılma hızı da yükseldi ve hastalığın üç vakasından biri, hastalığı tedavi etmek için kullanılan ana ilaç olan "rifampisine" dirençli hale geldi.

Mevcut en son verilere göre, tüberküloz 2021 yılında 27 bin 300 Avrupalının ölümüne neden olurken, bu sayı bir önceki yıl 27 bin olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa öncelikle akciğerlere saldıran bir bakteri neden olmaktadır. Enfekte kişiler tarafından, örneğin öksürme yoluyla, hava yoluyla bulaşır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.