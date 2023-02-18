DSÖ, depremzedeler için 84.5 milyon dolar destek çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak üzere 84.5 milyon dolar destek çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:38
DSÖ, depremzedeler için 84.5 milyon dolar destek çağrısında bulundu
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel topluma, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlara sağlık hizmetleri alanında destek olmak üzere acilen 84.5 milyon dolar tahsis etmesi çağrısında bulundu. 

DSÖ, basın açıklamasında konunun "hayati önem taşıyan ilaç ve tıbbi malzemelerin sevkıyatıyla" ilgili olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "DSÖ, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından sağlık ihtiyaçları için 84.5 milyon dolarlık acil tahsisat çağrısında bulundu" denildi.

Örgüt, DSÖ'nün müdahalesinin "hayat kurtaran ilaçların ve diğer tıbbi malzemelerin tedarikini, ihtiyaç sahiplerinin bakımı için temel tıbbi hizmetleri ve malzemeleri sağlamak üzere bir acil sağlık ekipleri ağının başlatılmasını" içerdiğini belirtti.


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