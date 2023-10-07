Avrupa'dan İsrail'e destek, Hamas'a tepki

Yayınlanma: 07.10.2023 - 13:58

Güncelleme: 07.10.2023 - 15:20

Hamas'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısına dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır" değerlendirmesini yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

İsrail'deki Fransız Büyükelçiliği saldırıları "kabul edilemez terör saldırıları" olarak nitelendirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Ülkenin güneyinden gelen gelişmeler karşısında dehşete düştük. Bu terör saldırıları kabul edilemez ve herkes tarafından kınanmalıdır. İsrail ve İsraillilerin yanında yer alıyoruz" dedi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır" ifadesine yer verdi.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Belçika, İsrailli sivillere yönelik kitlesel roket saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Şiddet ve terör sadece acıları sürekli kılar ve diyalog yolunu engeller. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadesinde bulundu.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimin tırmanmasının "vahim sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada "azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla tehlikeye maruz bırakılmaması" çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukri, Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaparak gelişmeleri ele aldı ve her iki tarafın da ciddi risklerden kaçınmak için itidalli davranması gerektiğini belirtti.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'in "Gazze'den İsrail'e yönelik terör saldırılarını kesin bir dille kınadığını" söyledi.

Hamas'ın "şiddetin yoğunlaşmasına katkıda bulunduğunu" söyleyen Baerbock, "masum insanları hedef alan şiddet ve roketlerin derhal durdurulması gerektiğini" sözlerine ekledi.

YUNANISTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te "Yunanistan bugün Gazze'den İsrail'e yönelik ağır roket saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Yunanistan İsrail'in yanındadır ve şiddetin bu kabul edilemez tırmanışından derin endişe duymaktadır" paylaşımında bulundu.

İRAN

ISNA haber ajansında yer alan habere göre, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Rahim Safavi, "Filistinlilerin saldırılarını desteklediğini" söyledi.

Safavi'nin "Filistinli savaşçıları kutluyoruz. Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşuna kadar Filistinli savaşçıların yanında olacağız" dedi.

İTALYA

İtalya, Hamas'ın "acımasız saldırısına" karşı "İsrail'in kendini savunma hakkını" desteklediğini söyledi.

Hükümet, "masum sivillere yönelik terör ve şiddeti en güçlü ifadelerle kınadığını" söyledi.

RUSYA

Interfax haber ajansının Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'a dayandırdığı haberine göre Rusya, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmasıyla ilgili olarak İsrail, Filistinliler ve Arap ülkeleriyle temas halinde olduğunu açıkladı.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakan Vekili Jose Manuel Albares X'te yaptığı açıklamada Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıları kınadı.

Açıklamada, "Gazze'den İsrail'e karşı düzenlenen çok ciddi terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. "Bu ayrım gözetmeyen şiddet karşısında şaşkına döndük. Tüm dayanışmamız kurbanlarladır" denildi.

ÇEKYA

Cumhurbaşkanı Petr Pavel yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırı İsrail Devleti'ne ve sivil halka yönelik içler acısı bir terör eylemidir" dedi

"Roket saldırıları ve Hamas komandolarının İsrail'e sızması, Filistin-İsrail çatışmasına barışçıl bir çözüm bulma çabalarını uzun süre engelleyecektir" ifadesinde bulundu

Çekya Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun çatışmaların ardından Çek Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyareti ertelediği belirtildi.