Hamas, İsrail'e operasyon başlattı: İsrail 'savaş durumu' ilan etti

Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:13

Güncelleme: 07.10.2023 - 13:22

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI

İsrail savunma kuvvetleri, silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızmasının ardından Gazze sınırında yaşayan İsraillilere dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

İsrail savunma kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun roket atışı başlattı ve İsrail topraklarının birçok farklı noktasına sızdı. Hamas, bu saldırının sorumlusudur. Bu olayların sonuçlarına katlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) Gderot bölgesindeki Kfar Aviv'de 70 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in güneyindeki Kuseife'nin belediye başkanı Abdülaziz Nassara ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, roketli saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

'AKSA TUFANI' OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

Dayf, başlatılan saldırıya ilişkin "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" demişti.

"Elinde tüfeği olan herkese" silahlanma çağrısı yapan Dayf, İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşmesi gerektiğini söylemişti. Dayf ayrıca, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.

OPERASYONUNUN ARDINDAN ŞÜKÜR NAMAZI

Hamas'ın, İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Hamas lideri İsmail Haniye'nin şükür namazı kıldığı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

İsrail'e saldırı haberlerinin yayıldığını televizyonda izleyen Haniye, sabah namazının ardından etrafındaki kişiler ile beraber şükür namazına durdu.

Hamas lideri Haniye, daha sonra "Bu tarihi anlarda, Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırılarla suç işleyenlere karşı bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Haniye, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için operasyon başlatıldığını söyledi.

Haniye, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

CİHAT ÇAĞRISI

Kudüs'teki camiler, İsrail'e karşı cihad çağrısı yaptı.

Kudüs'ün dört bir yanındaki camilerin hoparlörleri, tüm Müslümanları ve Filistinlileri ayağa kalkmaya ve İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Hükümetine karşı Cihad (Kutsal Savaş) başlatmaya çağırdı.

MOTORLU PARAŞÜT KULLANDILAR

Hamaslı militanlar, İsrail'e sızmak için paramotor (motorlu paraşüt) kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, paramotorlu militanlar evlerin üstünden İsrail'e sızdığı görüldü.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah terör örgütü, İsrail'de yükselen tansiyona ilişkin "İsrail'in devam eden işgaline kararlı bir yanıttır" ifadesinde bulundu.

Hizbullah merkez bürosu, Gazze'deki durumu takip ettiklerini ve "Filistin direnişinin liderliğiyle doğrudan temas halinde olduklarını" söyledi. Son olayların "İsrail'in devam eden işgaline kararlı bir yanıt ve İsrail ile normalleşme arayışında olanlara bir mesaj" olduğunu söyledi.

Hizbullah, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hizbullah, Filistin halkını, direniş savaşçılarını ve kahraman Filistinli grupları, özellikle de El-Kassam Tugayları ve İslami Direniş Hareketi Hamas'taki sevgili kardeşlerimizi, nihai ve kapsamlı zafer vaat eden geniş çaplı ve ilahi destekli kahramanca operasyondan dolayı tebrik eder.Arap ve İslam milletlerine ve dünyanın özgür insanlarına, Filistin halkına ve sahadaki birliklerini kanla, sözle ve eylemle teyit eden direniş hareketlerine desteklerini ilan etmeleri çağrısında bulunuyoruz"

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e Hamas'ın başlattığı operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" dedi.

Netanyahu, "Güvenlik kabinesini topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim, bu operasyon şimdi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda geniş bir seferberlik ve düşmanın hiç bilmediği güç ve ölçekte misilleme emri verdim. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını ordunun talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bunu kazanacağız" şeklinde konuştu.

HAMAS'TAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Hamas sözcüsü Halid Kadomi, "Aksa tufanı" operasyonuna ilişkin "Filistinlilerin onlarca yıldır karşılaştığı tüm zulümlere yanıt" açıklamasında bulundu.

Kadomi, "Filistin halkına yönelik Gazze'de bulunan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlarımıza yapılan zulmü, uluslararası toplumun durdurmasını istiyoruz. Bütün bunlar, bu mücadelenin başlatılması içindir” dedi.

Kadomi, İsrail askerlerinin ve sivillerin Hamas tarafından rehin alınıp alınmadığına ilişkin, "Onlar rehine değil. Onlar savaş esirleri” ifadesinde bulundu.

İsrailli yerleşimcilerin de işgalci olduğunu ve uluslararası hukuka göre işgalci olduklarını belirten Kadomi, "Dolayısıyla bugünkü durum işgalcilere karşı bir savaştır" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'DEN KARŞI OPERASYON

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını duyurdu.

IDF açıklamasında “IDF, bu sabah Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan birleşik saldırıya karşı İsrailli sivilleri korumak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de yaşanan gerilime ilişkin "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu

FILISTIN: 'SAVUNMA HAKKI'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın başlattığı ve İsrail'deki tansiyonu son seviyeye çıkaran operasyona ilişkin "Filistinlilerin, yerleşimcilerin ve işgal birliklerinin terörüne karşı savunma hakkı vardır" açıklamasında bulundu.