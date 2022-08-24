Avrupalı liderler, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü için mesaj yayımladı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:19

Avrupalı liderler, savaşın gölgesindeki Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü için mesajlar yayımladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki ofisi "10 Numara", Ukrayna'nın ulusal sembolü ayçiçekleriyle süslendi.

Johnson, müttefik ülkelere, Ukrayna’ya ihtiyacı olan tüm askeri, insani, ekonomik ve diplomatik yardımı yapmaya devam etme çağrısında bulundu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sosyal medya hesabından, "Ukrayna’ya ve kahraman Ukraynalılara ulusal bağımsızlık günleri için içten tebriklerimizi sunuyoruz. Siz cesur ve boyun eğmezsiniz. Sizinle birlikteyiz. Yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Ukrayna’yı ve insanlarını unutmayacağız" paylaşımında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Bugün, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz. İsveç, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için Ukrayna’nın yanında oldu. Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı saldırganlığına karşı sadece kendi vatandaşlarını ve sınırlarını savunmakla kalmıyor. Ukrayna, Avrupa'yı savunuyor. Desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de "Sevgili Zelenski, Ukraynalı arkadaşlar, Bağımsızlık Günü'nüz kutlu olsun. Savaş bitene kadar yanınızda durmaya devam edeceğiz ve barışçıl, demokratik, huzurlu bir Ukrayna'nın inşasına yardım edeceğiz. Bu sabah göndere Ukrayna bayrağını çektik ve ulusal marşını söyledik" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Size Fransa'nın ve Fransızların bu dostluk mesajını iletiyorum. 24 Ağustos 1991'de seçimle bağımsız bir Ukrayna'yı inşa etmeyi seçtiniz. Bu tercihi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna ulusunun 31 yıl içinde değişim geçirdiğini ve güçlendiğini belirten Macron, şunları kaydetti:

"İşte bu yüzden 24 Ağustos, kutlamaların ve gururun günü olarak kutlanıyor, bugün de milletinizin direnişini ve bu uğurda ölenleri düşünüyoruz. Nitekim Rusya, 6 aydır günden güne sizin milletinize ve devletinize savaş açarak ölümler ve yıkımları seçti. Bugün olduğu gibi yarın da bizim desteğimizin devam edeceğine güvenebilirsiniz. Ukrayna'nın istikrarını savunmak, dünyanın istikrarını savunmak demek."

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da savaşın geride bıraktığı 6 ayı "savaşın akılalmazlığı"nı kınayarak, insanları nükleer "felaket" riskine karşı uyararak ve her iki tarafta da masumların bedel ödediğinden yakınarak andı.

UKRAYNA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.