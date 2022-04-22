Avrupalı liderlerden seçimden önce Macron'a destek

22 Nisan 2022 Cuma, 11:30

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e karşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Scholz, Costa ve Sanchez'ın kaleme aldığı ortak bildiri Fransız Le Monde gazetesinde yayımlandı.

Popülistlerin ve aşırı sağcıların Avrupa ülkelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ideolojik ve siyasi model olarak aldığı ifade edilen bildiride, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun diğer seçimler gibi olmadığı kaydedildi.

Bildiride, Fransız halkının tercihinin Fransa ve Avrupa için önemli olduğu, bir tarafta Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü olacağına inanan demokrat bir aday, diğer tarafta özgürlük ve demokrasiye saldıranların yanında yer alan aşırı sağcı bir aday olduğu belirtildi.

Fransa'nın AB projesinin merkezinde yer aldığı ifade edilen bildiride, Covid-19 salgını döneminde Fransa ile Avrupa'nın dayanışması için seferber olunduğu aktarıldı.

Bildirinin devamında, Avrupa'nın ortak değerlerini savunan Fransa'ya ihtiyaç olduğu belirtilerek, Fransızların 24 Nisan'daki seçimde bu Fransa'yı seçeceği ümit edildi.