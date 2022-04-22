Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
Fransa, 24 Nisan Pazar günü, kader seçimine gidiyor. İlk turda en fazla oyu alan iki isim Marine Le Pen ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci turda yarışacak.
Cumhuriyet TV, Fransa seçimlerinin 2. turunu masaya yatırdı. Gazeteciler Mustafa Birol Güger ve Mehmet Baran Kılıç adayların söylemlerini, temel siyasi tartışma konularını, seçmen eğilimlerini ve sonuçların Türkiye-Fransa ilişkilerine olası etkilerini mercek altına aldı.
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