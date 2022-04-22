Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?

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Fransa, 24 Nisan Pazar günü, kader seçimine gidiyor. İlk turda en fazla oyu alan iki isim Marine Le Pen ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci turda yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 20:19

Cumhuriyet TV, Fransa seçimlerinin 2. turunu masaya yatırdı. Gazeteciler Mustafa Birol Güger ve Mehmet Baran Kılıç adayların söylemlerini, temel siyasi tartışma konularını, seçmen eğilimlerini ve sonuçların Türkiye-Fransa ilişkilerine olası etkilerini mercek altına aldı.

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