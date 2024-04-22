Avrupalı mutfakta doğalgazı bırakıyor

Whirpoll birleşmesi ile Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya şirketi olan Beko, dünya trendlerinin belirlendiği mutfak teknolojileri fuarına yeni markaları ile katıldı.

Jale Özgentürk
Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00
Avrupalı mutfakta doğalgazı bırakıyor
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Fuarda 280 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan mutfak aletleri pazarındaki gelişmeleri anlatan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla önemli bir sorun olarak ortaya çıkan doğalgaz krizinin trendleri hızla değiştirmekte olduğunu belirtti.

Yeni dönemin tasarruflu ve uygun fiyatlı ürünleri ön plana çıkardığını kaydeden Garzanlı şu bilgileri verdi:

  • Beyaz eşya sektöründe yüksek faturalar ve enflasyon etkisi ile tüketici tercihlerini dönüştürüyor. İki sene önce fuarlarda gazlı ocakları görüyorduk bu sene elektrikli ocağa dönüldü.
  • Bu tamamen doğalgaz fiyatlarının artmasının yansıması. Enerji fiyatlarının artması ile birlikte enerji tasarrufu çok ön plana çıkıyor. Burada tüketici ve yeryüzü lehine bir yarış var. Gelecekte düşük ısılarda pişirme teknolojiler ön plana çıkacak.

Ayrıca Türkiye’de 2023 satışların iyi gittiğini, Avrupa’da ise yüzde 5 küçülme yaşandığını kaydeden Arzanlı, gelecek dönemi tahmin etmenin ise zor olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye tahmini en zor pazarlardan. Avrupa’da ise ev almak daha pahalı bir hale geldi.”


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