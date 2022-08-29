Avrupalılar bu kış ya yemek yiyecek ya da duş alacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:01

Doğal gaz ve elektrik faturalarında rekor fiyatlara ulaşan Avrupalılar, enerji kullanımını azaltmaya çalışıyor. Ancak bu çabalara rağmen son veriler, sanayi üretiminin son derece yoğun olduğu Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz fiyatlarının "son 12 ayda yüzde 550 arttığını" gösteriyor.

İngiliz hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz tüketiciler için enerji maliyetinin "Ekim ayında yüzde 80 artacağını ve bir hanenin yıllık fatura masrafının 3 bin 549 sterline (Yaklaşık 75 bin 410 TL) çıkacağını" duyurdu.

"SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM..."

Reuters'in haberine göre, İngiltere'nin doğusundaki Grimsby kasabasından Philip Keetley, bu yaz İngiltere'yi kasıp kavurmakta olan bayıltıcı sıcak hava dalgasına rağmen, elektrik zamları yüzünden soğutucusunu açamadı.

Keetley demecinde, "Yaşam maliyetleri artmış olsa da, bizden hâlâ kriz öncesi gelirimizle yaşamamız bekleniyor. Ben de bu durumda, ısıtıcımı açmak ile yemek yemek arasında seçim yapmam zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli haber sitesi Carbon Brief'in resmi verilerine göre, "İngiliz vatandaşları, bu kış hane gelirlerinin ortalama yüzde 10'unu doğal gaz, elektrik, benzin ve dizel dahil araç yakıtlarına harcayacak."

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Ulusal Enerji Hareketi (UEH), "Ekim ayından sonra 8,9 milyon İngiliz hane halkının yakıtlara erişiminin kısıtlanacağını" tahmin ediyor.

UEH ve diğer İngiliz hayır kurumlarına göre, düşük gelirli olan ve gelirinin yüzde 10'unu veya daha fazlasını enerjiye harcamak zorunda olan haneler, "yakıt yoksulluğu çeken haneler" olarak tanımlanıyor. Tanım gayri resmi olarak diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor.

"DUŞUMU İŞ YERİNDE ALIYORUM"

AB vatandaşları, Covid-19 ve Rusya-Ukrayna krizi yüzünden artan doğal gaz, elektrik ve yakıt fiyatlarının ardından, kullanım alanlarında gönüllü fedakârlık yapmaya başladı.

Frankfurt'un kuzeydoğusundaki Nidda kasabasında yaşayan ve bir maden suyu fabrikasında makine operatörü olarak çalışan 58 yaşındaki Ercan Erden, "Artık işten sonra duşumu işyerinde alıyorum ve işte tıraş oluyorum" dedi.

Münih merkezli fiyat karşılaştırma portalı Check24'ten alınan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hane halkının doğal gaz faturaları Temmuz ayında 2021'e göre iki kattan fazla artarken, kalorifer yakıt fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 78 arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa Birliği'nde artan doğal gaz fiyatlarından en çok İtalyan ve Alman aileler etkileniyor.

İtalya, Bolonya merkezli ekonomik araştırma firması Prometeia'nın verileri, ortalama bir İtalyan ailesinin "2019'da yüzde 3,5 olan doğal gaz ve elektrik faturalarının, Temmuz 2022'de yüzde 5'e kadar yükseldiğini" gösteriyor.

Avrupa Birliği devletleri, vatandaşlarına yardım etmeye çalışıyor olsalar da, araştırmalar bu çabanın çok da etki edemediğini gösteriyor.

ZAMLAR TÜRKİYE'DE HIZ KESMİYOR

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de doğal gaz fiyatları Temmuz ayında bir önceki yıla göre iki katından fazla artarken, elektrik fiyatları yıllık yüzde 67 oranında arttı.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyda Bal, enerji tasarrufu için fırın kullanımını ayda üç kez ile sınırladığını söyledi. Kocası, üç kat daha uzun sürmesine rağmen, yakıttan tasarruf etmek için işe otobüsle gidiyor.