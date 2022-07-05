Avrupanın göbeğinde sıcak su krizi

05 Temmuz 2022 Salı, 13:37

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Almanya'nın da dahil olduğu Batılı ülkeler Rusya'ya gaz yaptırımı kararı aldı. Rusya'da karşılık olarak gaz tedarik ettiği ülkelerden Ruble ile ödeme yapmasını istedi. Rusya, Almanya dahil olmak üzere ruble ile ödeme yapmayı reddeden ülkelere gaz arzının bir kısmını kesti.

Almanya ekonomi ve iklim bakanlığı, gaz arzının baskı altında olduğunu duyurmasının ardından Almanya'nın ikinci büyük kenti olan Hamburg'da sıcak su sorunu yaşanıyor.

Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Hamburg'un "ilerleyen gaz kıtlığında" sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.

Jens Kerstan, günlük gazete olan Hamburger Abendblatt ile yaptığı röportajda, duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.

Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.