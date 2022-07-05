Avrupanın göbeğinde sıcak su krizi
Almanya'nın Hamburg kentinde, Rusya ve Almanya arasındaki enerji krizi sebebiyle sıcak su sorunu yaşanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Almanya'nın da dahil olduğu Batılı ülkeler Rusya'ya gaz yaptırımı kararı aldı. Rusya'da karşılık olarak gaz tedarik ettiği ülkelerden Ruble ile ödeme yapmasını istedi. Rusya, Almanya dahil olmak üzere ruble ile ödeme yapmayı reddeden ülkelere gaz arzının bir kısmını kesti.
Almanya ekonomi ve iklim bakanlığı, gaz arzının baskı altında olduğunu duyurmasının ardından Almanya'nın ikinci büyük kenti olan Hamburg'da sıcak su sorunu yaşanıyor.
Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Hamburg'un "ilerleyen gaz kıtlığında" sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.
Jens Kerstan, günlük gazete olan Hamburger Abendblatt ile yaptığı röportajda, duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.
Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
- Şile’de park halindeki lüks araç alev alev yandı
- Karnından çıkanlar şoke etti: '10 kilo ağırlığında...'
- Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı
- Ankara yolunda feci kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
- Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
- 'Dublörlü' arsa vurgunu: Durumu anlayınca tokat attı
- Pınar Gültekin için başlatılan adalet nöbeti sürüyor
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'