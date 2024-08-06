'Avrupa'ya karşı bir tehdit...' İki lider Heniyye suikastini görüştü

Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:06

Güncelleme: 06.08.2024 - 15:06

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakıri Keni ve Szijjarto pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in eylemlerinden kaynaklanan bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in Heniyye'ye suikast düzenleyerek İran'ın güvenliğini, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bölgesel barış ve istikrarı ihlal ettiğini kaydeden Bakıri Keni, İsrail'in bu eyleminin uluslararası barış ve güvenliğe de tehdit oluşturduğunu söyledi.

'ENDİŞE DUYUYORUZ...'

Macar Bakan Szijjarto ise Lübnan'da yaşananlardan ve bölgede tırmanan gerginlikten büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Uluslararası toplumun, gerginliğin ve krizin tırmanmasını önleyebilecek her türlü tedbiri alması gerektiğini belirten Szijjarto, bu gerginliklerin Avrupa'ya karşı bir tehdit olarak değerlendirilebileceğini söyledi.