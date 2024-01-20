Avrupayı sarsan sızıntı: Rusya 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:32

Güncelleme: 20.01.2024 - 14:32

Almanya'daki gazeteler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl Doğu Avrupa'daki “melez” bir saldırı yoluyla NATO müttefiki ülkelere saldırabileceğini öne sürüyor.

Bild, Temmuz ayında Baltık'ta “şiddetli siber saldırıların” başlatılması da dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek çok sayıda endişe verici potansiyel senaryo ortaya koydu.

Belgelerde ayrıca, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini takip eden geçiş döneminden yararlanmasını sağlayacak en kötü durum senaryosunun da yer aldığı iddia ediliyor. Bu süre zarfında Rusya'nın, Suwalki Gap bölgesinde (Litvanya, Polonya ve Belarus arasındaki sınır çevresinde seyrek nüfuslu bir bölge) şiddeti kışkırtmak ve huzursuzluk yaratmak için kurgusal “sınır çatışmalarını” veya “çok sayıda ölümle sonuçlanan ayaklanmaları” duyurmak için propaganda kullanabileceği öne sürüldü.

Ocak 2025'te de, BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Rusya'nın, Batılı müttefikleri Putin'e karşı hareket etmeyi planlamakla yanlış bir şekilde suçlayabileceği iddia edildi.

“BİNLERCE ASKER SINIRA KONUŞLANDIRILABİLİR”

Gazetelere göre, Rusya, bu iddiaları Mart 2025'e kadar Belarus ve Baltık'a asker toplamak için kullanabilir. Belgelere göre, bu senaryoda savunma için 30 bin Alman askeri konuşlandırılırken, tahminen 70 bin Rus kuvveti Belarus'ta toplanacaktı. Mayıs 2025'e kadar, bu askeri birikim NATO'yu daha fazla Rus saldırısına karşı “güvenilir caydırıcılık önlemleri” almaya zorlayabilir ve bu da Batı birlikleri ile Rus kuvvetleri arasında çatışmaların kopmasına neden olabilir.

Alman Savunma Bakanlığı yetkilileri, belgede ortaya konan özel planlar hakkında yorum yapmayarak, “Farklı senaryolar göz önüne alındığında, son derece olası olmasalar bile, özellikle eğitimde günlük askeri işlerin bir parçası” açıklamasında bulundular.