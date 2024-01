Üç ülkeden Rusya'ya karşı 'Baltık Paktı' girişimi, 'sınıra 600 sığınak...'

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, X sosyal medya platformundan Letonyalı ve Litvanyalı mevkidaşları Andris Spruds ve Arvydas Anusauskas ile fotoğrafını paylaşarak, sınıra yakın gerekli yerlere "savunma yuvalarının" kurulacağını belirtti.

Pevkur, üç ülkenin de doğu sınırına "Baltık Savunma Hattı" inşa edilmesinde anlaştığını aktardı.

We agreed agreed on the ???????????? #BalticDefenceLine along our eastern border. The point is simple - we will build “defence nests” where it is necessary close to the border. #NotAnInch pic.twitter.com/WdzrQdY6EJ