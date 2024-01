NATO: Önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile savaşabiliriz

Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 19.01.2024 - 11:11

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, NATO ülkelerinin önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile "topyekûn bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rob Bauer, "Barış içinde yaşamamızın kesin olmadığını anlamalıyız. İşte bu yüzden Rusya ile çatışmaya hazırlıklı olmalıyız. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Olsa da olmasa da, savaş durumunda daha fazla insanı eğitmek için bir sistem kurmalıyız" dedi.

Bauer, İsveç hükümetini, ülkenin NATO'yu resmen katılmadan önce vatandaşlarından savaşa hazırlanmalarını istediği için tebrik etti.

Bauer, "Her şey bununla başlıyor. Her şeyin planlanamayacağının ve önümüzdeki 20 yıl içinde her şeyin yolunda gitmeyeceğinin farkına varılması..." diye konuştu.

Bauer ayrıca, silah ve mühimmatın daha hızlı üretilebilmesi için savunma sanayinin modernize edilmesi çağrısında bulundu.