Avrupa'yı vuracak! Ciaran Fırtınası Türkiye'ye gelecek mi?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:38

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle vatandaşlardan bu gece evlerinden çıkmamaları istendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, özellikle Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya ve Normandiya bölgelerinde etkili olacak Ciaran Fırtınası'na karşı uyardı.

Ülke genelinde vatandaşlara "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapan Darmanin, Bretonya ve Normandiya'da 3 bin 200 itfaiye personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtınanın, Bretonya ve Normandiya kıyılarında boyu 10 metreyi bulan dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.

Kıyı kesimlerindeki 16 yerleşim yerinde uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle sağanak ve sel uyarıları yapıldı.

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan sağanak nedeniyle Milano kentinin bazı semtleri sular altında kaldı. Gece boyunca etkili olan fırtına ve sabaha karşı aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent içinden geçen Seveso Çayı taştı, çevre semtlerde su baskınları yaşandı.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.