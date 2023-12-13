Avukatları duyurdu: 'Rus muhalif Navalny kayıp' iddiası

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:56

Rusya'da cezaevinde bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan karşıtlığı ile bilinen muhalif lider Aleksey Navalny'nin, cezaevinde kaybolduğu iddia edildi.

Rus muhalif Aleksey Navalny'nin avukatları, kendisiyle iletişimi kaybettiklerini ve nerede olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığını açıkladı.

Navalni'nin Sözcü Kira Yarmiş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, avukatların ciddi sağlık sorunları yaşayan Navalni'nin bulunduğuna inanılan iki ceza infaz kurumuna erişim sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Avukatların iki ceza infaz kurumunda da Navalny'i bulamadıklarını aktaran Yarmiş, iki kurumdan da Navalny hakkında yanıt alamadıklarını ifade etti.

Moskova Belediye Başkan adayı olduğu dönemde zimmetine 500 bin dolar para geçirdiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalni, ağustos ayında da aşırılıkçı bir topluluk oluşturmak, aşırılıkçı faaliyetleri finanse etmek ve çok sayıda başka suçtan suçlu bulunarak 19 yıla mahkum edilmişti.