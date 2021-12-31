Avustralya, 2022’ye görkemli kutlamalarla girdi
Avustralya 2022’ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.
Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00’da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.
Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
YENİ ZELANDA, 2022’YE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE GİRDİ
Yeni Zelanda da, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri oldu. Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.
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